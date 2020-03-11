Жеребьевка 1/2 финала Кубка Украины состоится 13 марта

В пятницу, 13 марта, в 13.00 в конференц-зале Дома футбола (3-й этаж) начнется жеребьевка 1/2 финала и финала (определится номинальный хозяин поля) Кубка Украины сезона-2019/2020.
Известно, что в полуфиналах сыграют «Минай» и «Мариуполь». Еще два участника данной стадии станут известны позже.
Полуфинальные матчи запланированы на 15 апреля, финальный - на 13 мая (пройдет в Тернополе).
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Источник — Украинская ассоциация футбола
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