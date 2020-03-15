ТАНЧИК: «На последних минутах нам очень не хватало поддержки болельщиков»

Полузащитник «Карпат» Владимир Танчик, который дебютировал за «зелено-белых» в львовском дерби, прокомментировал итог поединка с ПФК «Львов» (1:1).

«В первом тайме сыграли хорошо, удалось забить гол и мы контролировали ход встречи. После перерыва пропустили быстрый мяч, который немножко нас «подбил». Трудно было выбегать в атаку, соперник наоборот вдохновился и побежал вперед. В конце матча были большие разрывы, потому что каждая команда хотела победить и все силы были направлены исключительно на атаку, поэтому играли на встречных курсах.

Я доволен, что после травмы вышел на футбольное поле и дебютировал за «Карпаты», но хотелось выступить лучше и одержать победу. Честно говоря, в первом тайме еще был на свежести, а уже во второй половине встречи было физически трудно, функционально готов не полностью. Считаю, что на последних минутах нам очень не хватало поддержки болельщиков, напряжение помогло бы «Карпатам» забить гол».