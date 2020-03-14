В воскресенье, 15-го марта, состоится поединок двадцать третьего тура Украинской Премьер-лиги, в котором донецкий «Олимпик» встретится с полтавской «Ворсклой».

Матч пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» им. В.Лобановского, арбитр из Мукачево Ярослав Козык даст стартовый свисток в 19:30.

«Олимпик» – «Ворскла». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.

Прямую трансляцию встречи «Олимпик» – «Ворскла» покажет телеканал «Футбол 1».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Олимпик» – «Ворскла», за которой можно следить здесь.