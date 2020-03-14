В воскресенье, 15-го марта, состоится матч двадцать третьего тура чемпионата Украины, в котором «Динамо» будет принимать «Десну».

Поединок пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский», арбитр Сергей Бойко даст стартовый свисток в 17:00.

«Динамо» – «Десна». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.

Встречу в Киеве можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «2+2».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Динамо» – «Десна», за которой можно следить здесь.