Еще плюс два. Уже 7 игроков Сампдории заболели коронавирусом

Клуб прекратил официально сообщать о новых случаях заражения

  • 14.03.2020 20:52
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Еще плюс два. Уже 7 игроков Сампдории заболели коронавирусом

За предыдущие два дня «Сампдория» официально сообщила о том, что сразу у пятерых игроков клуба был обнаружен коронавирус. Первым стал Маноло Габбьядини, за ним последовали Альбин Экдал, Омар Колли, Антонио Ла Гумина и Мортен Торсби.

После этого «Сампдория» выступила с официальным заявлением о том, что клуб больше не будет сообщать о новых случаях заражение коронавируса в клубе.

Однако уже после этого два игрока «Сампдории», Бартош Берешиньски и Фабио Депаоли, с помощью соцсетей самостоятельно сообщили о том, что у них также обнаружен коронавирус.

Таким образом, количество зараженных коронавирусом игроков «Сампдории» достигло 7 человек. Пока что именно клуб из Генуи – главный пострадавший от пандемии.

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Источник — Sky Sport Italia

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