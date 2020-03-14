Еще плюс два. Уже 7 игроков Сампдории заболели коронавирусом

За предыдущие два дня «Сампдория» официально сообщила о том, что сразу у пятерых игроков клуба был обнаружен коронавирус. Первым стал Маноло Габбьядини, за ним последовали Альбин Экдал, Омар Колли, Антонио Ла Гумина и Мортен Торсби.
После этого «Сампдория» выступила с официальным заявлением о том, что клуб больше не будет сообщать о новых случаях заражение коронавируса в клубе.
Однако уже после этого два игрока «Сампдории», Бартош Берешиньски и Фабио Депаоли, с помощью соцсетей самостоятельно сообщили о том, что у них также обнаружен коронавирус.
Таким образом, количество зараженных коронавирусом игроков «Сампдории» достигло 7 человек. Пока что именно клуб из Генуи – главный пострадавший от пандемии.
Источник — Sky Sport Italia
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