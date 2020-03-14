ВИДЕО. Монзуль снова в центре внимания. Назначила пенальти после VAR

Скандальная женщина-арбитр назначила пенальти в ворота «Мариуполя»

  • 14.03.2020 18:58
  • 3665 просмотров
  • 8 комментариев
ВИДЕО. Монзуль снова в центре внимания. Назначила пенальти после VAR
© fcdynamo.kiev.ua

В матче 23-го тура УПЛ между «Днепром-1» и «Мариуполем» в центре внимания снова оказалась арбитр матча Екатерина Монзуль. Она поставила пенальти в ворота «Мариуполя» после просмотра ВАР:

В предыдущих четырех турах Монзуль показала суммарно 4 красных карточки, используя систему видеоповторов ВАР.

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Источник — YouTube

(4 голоса)

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Комментарии
    JulikoB
    online
      JulikoB, 14.03.2020 19:40
    -1
    sidor brens, 14.03.2020 19:23
    Это ты не понимаешь значение слова "значение". Смотри 101 раз.
    С клоуном вроде тебя как-то встретился в реале. Он сдавал назад не глядя, и слегка стукнул мое овто в передний бампер. Первое что я от него услышал: "Ты почему дистанцию не держишь?". Я спорить не стал, просто вызвал полицию. Те ему все объяснили.
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    Александр Жаирс
      Александр Жаирс, 14.03.2020 19:37
    +1
    sidor brens, 14.03.2020 19:23
    Это ты не понимаешь значение слова "значение". Смотри 101 раз.
    Попробую объяснить на пальцах-если бы мяч не изменил траекторию он упал бы прямо,а после касания руки он явно ушел вправо.
    Ссылка
    sidor brens
    online
      sidor brens, 14.03.2020 19:23
    -4
    JulikoB, 14.03.2020 19:18
    Может ты не понимаешь значения слова траектория?
    Это ты не понимаешь значение слова "значение". Смотри 101 раз.
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 14.03.2020 19:18
    +2
    sidor brens, 14.03.2020 19:14
    А у тебя монзульские стоят? Пересмотри ещё 100 раз и найди как мяч поменял траекторию. Потом свисти.
    Может ты не понимаешь значения слова траектория?
    Ссылка
    sidor brens
    online
      sidor brens, 14.03.2020 19:14
    -7
    JulikoB, 14.03.2020 19:11
    У тебя что-то с глазами.
    А у тебя монзульские стоят? Пересмотри ещё 100 раз и найди как мяч поменял траекторию. Потом свисти.
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    JulikoB
    online
      JulikoB, 14.03.2020 19:11
    +4
    sidor brens, 14.03.2020 19:09
    Мяч траекторию ни на миллиметр не изменил!!! У Монзуль ВАРная паранойя.
    У тебя что-то с глазами.
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    sidor brens
    online
      sidor brens, 14.03.2020 19:09
    -9
    Мяч траекторию ни на миллиметр не изменил!!! У Монзуль ВАРная паранойя.
    Ссылка
    yatsiykvova
    online
      yatsiykvova, 14.03.2020 19:07
    +8
    МОЛОДЧИНА рефері-все справедливо
    Ссылка
    yatsiykvova
    online
      yatsiykvova, 14.03.2020 19:07
    +8
    МОЛОДЧИНА рефері-все справедливо
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 14.03.2020 19:11
    +4
    sidor brens, 14.03.2020 19:09
    Мяч траекторию ни на миллиметр не изменил!!! У Монзуль ВАРная паранойя.
    У тебя что-то с глазами.
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 14.03.2020 19:18
    +2
    sidor brens, 14.03.2020 19:14
    А у тебя монзульские стоят? Пересмотри ещё 100 раз и найди как мяч поменял траекторию. Потом свисти.
    Может ты не понимаешь значения слова траектория?
    Ссылка
    Александр Жаирс
      Александр Жаирс, 14.03.2020 19:37
    +1
    sidor brens, 14.03.2020 19:23
    Это ты не понимаешь значение слова "значение". Смотри 101 раз.
    Попробую объяснить на пальцах-если бы мяч не изменил траекторию он упал бы прямо,а после касания руки он явно ушел вправо.
    Ссылка
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