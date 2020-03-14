ВИДЕО. Монзуль снова в центре внимания. Назначила пенальти после VAR

В матче 23-го тура УПЛ между «Днепром-1» и «Мариуполем» в центре внимания снова оказалась арбитр матча Екатерина Монзуль. Она поставила пенальти в ворота «Мариуполя» после просмотра ВАР:
В предыдущих четырех турах Монзуль показала суммарно 4 красных карточки, используя систему видеоповторов ВАР.
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Источник — YouTube
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