Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Заря - Шахтер

В воскресенье 15 марта состоится матч 23-го тура чемпионата Украины, в котором сыграют луганская «Заря» и донецкий «Шахтер».
Поединок пройдет в Запорожье на стадионе «Славутич-Арена» и судить его будет харьковский арбитр Анатолий Абдула. Начало матча в 14:00.
«Заря» – «Шахтер». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.
Эта игра будет показана в прямом эфире на телеканале «УНИАН».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Заря» – «Шахтер», за которой можно следить здесь.
Источник — Sport.ua
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