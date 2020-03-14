Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Заря - Шахтер

В воскресенье 15 марта состоится матч 23-го тура чемпионата Украины, в котором сыграют луганская «Заря» и донецкий «Шахтер».

Поединок пройдет в Запорожье на стадионе «Славутич-Арена» и судить его будет харьковский арбитр Анатолий Абдула. Начало матча в 14:00.

«Заря» – «Шахтер». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.

Эта игра будет показана в прямом эфире на телеканале «УНИАН».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Заря» – «Шахтер», за которой можно следить здесь.