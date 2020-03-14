КОВАЛЕЦ: «Можно пока посмотреть футбол и по ТВ. Здоровье нации важнее»

Известный тренер – о проведении матчей без зрителей

  • 14.03.2020 12:35
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КОВАЛЕЦ: «Можно пока посмотреть футбол и по ТВ. Здоровье нации важнее»
© ФК Оболонь-Бровар. Сергей Ковалец

Бывший полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины Сергей Ковалец поделился мнением о влиянии пандемии коронавируса на украинский футбол.

— Из-за эпидемии коронавируса теперь приходиться только сожалеть, что болельщики не смогут увидеть воочию такие матчи, как «Заря» — «Шахтер» и «Динамо» — «Десна»?
— 100 %. Тем более что в последних турах была тенденция к увеличению зрительского интереса. Сейчас чемпионат входит в фазу, когда борьба практически на всех этажах турнирной таблицы достигает своего апогея. Впрочем, здоровье нации важнее, поэтому можно пока посмотреть футбол и по телевидению. Главное, чтобы эпидемия пошла на спад и команды смогли доиграть  первенство до конца.

Напомним, ранее Роналду посоветовал серьезно отнестись к пандемии коронавируса.

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Источник — zbirna.com

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