КОВАЛЕЦ: «Можно пока посмотреть футбол и по ТВ. Здоровье нации важнее»

Бывший полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины Сергей Ковалец поделился мнением о влиянии пандемии коронавируса на украинский футбол.
— Из-за эпидемии коронавируса теперь приходиться только сожалеть, что болельщики не смогут увидеть воочию такие матчи, как «Заря» — «Шахтер» и «Динамо» — «Десна»?
— 100 %. Тем более что в последних турах была тенденция к увеличению зрительского интереса. Сейчас чемпионат входит в фазу, когда борьба практически на всех этажах турнирной таблицы достигает своего апогея. Впрочем, здоровье нации важнее, поэтому можно пока посмотреть футбол и по телевидению. Главное, чтобы эпидемия пошла на спад и команды смогли доиграть первенство до конца.
Напомним, ранее Роналду посоветовал серьезно отнестись к пандемии коронавируса.
Источник — zbirna.com
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