Дмитрий ЛИТВИН: «Бывают игры, когда мяч просто не хочет лезть в ворота»

Украинский футболист «Олимпика» Дмитрий Литвин подвел итоги своей работы с бывшим главным тренером команды Висенте Гомесом.

«Я очень доволен работой с Висенте Гомесом. Он доходчиво все объяснял. У этого наставника каждый футболист понимает, чего от него ждут, и что он должен делать на поле. Если бы нам удавалось выполнять все, что требует от нас тренер, то результаты были бы совершенно другими.

Существует много нюансов. Нельзя забывать еще и о везении. Если вы видели наши последние 3 матча, то понимаете, о чем я говорю… Бывают игры, когда мяч просто не хочет лезть в ворота, в то время как соперник использует едва ли не единственную свою возможность…», — отметил Литвин.