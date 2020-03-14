Дмитрий ЛИТВИН: «Бывают игры, когда мяч просто не хочет лезть в ворота»

Игрок «Олимпика» подвел итоги своей работы с Висенте Гомесом

  • 14.03.2020 11:52
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Дмитрий ЛИТВИН: «Бывают игры, когда мяч просто не хочет лезть в ворота»
© ФК Олимпик Донецк. Дмитрий Литвин

Украинский футболист «Олимпика» Дмитрий Литвин подвел итоги своей работы с бывшим главным тренером команды Висенте Гомесом.

«Я очень доволен работой с Висенте Гомесом. Он доходчиво все объяснял. У этого наставника каждый футболист понимает, чего от него ждут, и что он должен делать на поле. Если бы нам удавалось выполнять все, что требует от нас тренер, то результаты были бы совершенно другими.

Существует много нюансов. Нельзя забывать еще и о везении. Если вы видели наши последние 3 матча, то понимаете, о чем я говорю… Бывают игры, когда мяч просто не хочет лезть в ворота, в то время как соперник использует едва ли не единственную свою возможность…», — отметил Литвин.

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Источник — ФК Олимпик Донецк

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