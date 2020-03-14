Диего МАРАДОНА: «Не тот глухой, кто глух, а тот, кто не желает слышать»

Легенда мирового футбола Диего Марадона, выступавший за итальянский «Наполи», поделился мнением об эпидемии коронавируса в мире.

«Я прожил в Неаполе 7 лет. Там живет часть моей семьи, много людей, которые меня любят и которых я люблю. Италия - это часть моей жизни, и поэтому я хочу отправить свое сообщение о поддержке в эту трудную минуту. В Италии все понимали, как важно оставаться дома. Я надеюсь, что в Аргентине мы все вовремя отреагируем.

Некоторые иронизируют, но правда заключается в том, что в минувшую субботу здесь, в Аргентине, никто не говорил о пандемии. Мы все целовались прощаясь. Правду говорят, что «не тот глухой, кто глух, а тот, кто не желает слышать». Я надеюсь, что каждый сможет пережить этот момент лучшим образом. И там, и здесь. Воспитать страну трудно за 15 минут, но мы можем это сделать образованием, послушанием и уважением. Успехов всем!», - написал Марадона.

Напомним, ранее у форварда «Фиорентины» Влаховича нашли коронавирус.

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