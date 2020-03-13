В субботу, 14-го марта, в матче двадцать третьего тура Украинской Премьер-лиги ПФК «Львов» на стадионе «Украина» сыграет против «Карпат». Встреча начнется в 14:00.
ПФК «Львов» – «Карпаты». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.
Прямую трансляцию поединка ПФК «Львов» – «Карпаты» покажет телеканал «Футбол 2».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча, за которой можно следить здесь.
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Источник — Sport.ua
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