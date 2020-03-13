Каллум ХАДСОН-ОДОИ: «Я уже вылечился от коронавируса»

19-летний вингер лондонского «Челси» Каллум Хадсон-Одои, у которого был обнаружен коронавирус, заявил, что уже вылечился.

«Всем привет, как вы знаете, у меня был вирус в последние пару дней. Но я уже выздоровел. Я следую всем санитарным нормам и пробуду в изоляции еще неделю. Надеюсь, что скоро всех увижу и вернусь на поле. Берегите себя», - сказал Хадсон-Одои.

Thank you for all your good wishes, as I said in the video I’m feeling good and hope to see you all soon!!🙏🏾❤️ pic.twitter.com/hn5d0ikm60 — Callum Hudson-Odoi (@Calteck10) March 13, 2020

Напомним, ранее главный тренер «Арсенала» Микель Артета подхватил коронавирус.