Ярмоленко может сыграть за Вест Хэм уже в воскресенье против Вулверхэмптона

Восстановление от травмы бедра украинского вингера «Вест Хэма» Андрея Ярмоленко успешно завершено.

Экс-лидер «Динамо» может выйти на поле уже в ближайшем матче «молотобойцев» в Премьер-лиге, который запланирован на воскресенье, 15 марта. В этот день «Вест Хэм» на своем поле должен будет принять «Вулверхэмптон».

Напомним, несколько дней назад Ярмоленко сыграл за молодежный состав «Вест Хэма», а в последний раз за первую команду на поле украинец появлялся 14 декабря минувшего года.

Ранее сообщалось, что Ярмоленко, согласно оценкам Transfermarkt, подешевел на 3 миллиона евро.