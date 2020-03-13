Ярмоленко может сыграть за Вест Хэм уже в воскресенье против Вулверхэмптона

Украинец близок к возвращению в состав первой команды «молотобойцев»

  • 13.03.2020 10:27
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Ярмоленко может сыграть за Вест Хэм уже в воскресенье против Вулверхэмптона
© ФК Вест Хэм. Андрей Ярмоленко

Восстановление от травмы бедра украинского вингера «Вест Хэма» Андрея Ярмоленко успешно завершено.

Экс-лидер «Динамо» может выйти на поле уже в ближайшем матче «молотобойцев» в Премьер-лиге, который запланирован на воскресенье, 15 марта. В этот день «Вест Хэм» на своем поле должен будет принять «Вулверхэмптон».

Напомним, несколько дней назад Ярмоленко сыграл за молодежный состав «Вест Хэма», а в последний раз за первую команду на поле украинец появлялся 14 декабря минувшего года.

Ранее сообщалось, что Ярмоленко, согласно оценкам Transfermarkt, подешевел на 3 миллиона евро.

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Источник — Football London

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