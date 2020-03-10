Transfermarkt: Ярмоленко подешевел на 3 миллиона евро

Украинский легионер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко существенно потерял в трансферной стоимости после обновления от Transfermarkt.

Авторитетный портал снизил ценник на 30-летнего украинца на 3 миллиона евро, с 15 до 12 (-20%).

Напомним, в текущем сезоне Ярмоленко провел 15 матчей, забил 3 гола и отдал 1 ассист. На данный момент он все еще полностью не восстановился от травмы.

Что касается игрока «Манчестер Сити» Александра Зинченко, то его трансферная стоимость не изменилась (30 млн евро). По данным Transfermarkt, он самый дорогой украинский футболист в мире.