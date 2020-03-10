Transfermarkt: Ярмоленко подешевел на 3 миллиона евро

Трансферная стоимость Зинченко осталась прежней

  • 10.03.2020 12:57
  • 270 просмотров
  • 1 комментарий
Transfermarkt: Ярмоленко подешевел на 3 миллиона евро
© ФК Вест Хэм

Украинский легионер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко существенно потерял в трансферной стоимости после обновления от Transfermarkt. 

Авторитетный портал снизил ценник на 30-летнего украинца на 3 миллиона евро, с 15 до 12 (-20%).

Напомним, в текущем сезоне Ярмоленко провел 15 матчей, забил 3 гола и отдал 1 ассист. На данный момент он все еще полностью не восстановился от травмы

Что касается игрока «Манчестер Сити» Александра Зинченко, то его трансферная стоимость не изменилась (30 млн евро). По данным Transfermarkt, он самый дорогой украинский футболист в мире.

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Источник — Transfermarkt

(1 голос)

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Комментарии
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 10.03.2020 13:06
    0
    Крутое пике как у Коноплянки!
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 10.03.2020 13:06
    0
    Крутое пике как у Коноплянки!
    Ссылка
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