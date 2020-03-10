Ярмоленко попал в стартовый состав Вест Хэма U-23

Украинский легионер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко выйдет в стартовом составе молодежной команды «молотобойцев» (U-23) на матч 1/4 финала Международного кубка Премьер-лиги против «Дерби».

Ярмоленко провел последний матч 16 декабря 2019 года, когда получил травму бедра. В текущем сезоне 30-летний украинец провел 15 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 1 ассист.

Матч «Дерби» U-23 - «Вест Хэм» U-23 состоится сегодня, 10 марта. Начало в 21:00 по Киеву.

Ранее сообщалось, что Ярмоленко подешевел на 3 миллиона евро.