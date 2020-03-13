Луческу предложил Бешикташу подписать Коваленко

Однако главный тренер «черных орлов» Серген Ялчин отверг такой вариант

  • 13.03.2020 10:13
  • 2386 просмотров
  • 6 комментариев
Луческу предложил Бешикташу подписать Коваленко
© ФК Шахтер. Виктор Коваленко (крайний слева)

Бывший наставник «Шахтера» Мирча Луческу предложил руководству «Бешикташа» обдумать возможность подписания хавбека «горняков» и сборной Украины Виктора Коваленко.

Румынский специалист высказал мнение, что Коваленко на позиции «десятки» выглядит сильнее и лучше, нежели имеющиеся в распоряжении «Бешикташа» Адем Ляич и Кевин-Принс Боатенг.

Впрочем, главный тренер «Бешикташа» Серген Ялчин наложил вето на трансферные переговоры по Коваленко, дав понять, что ему «нужен игрок, который думает о нападении, поддерживает атаку и вносит свой вклад в результат».

Согласно сведений портала Transfermarkt, контракт Виктора Коваленко с «Шахтером» истекает 30 июня нынешнего года. Его стоимость оценивается в 6 миллионов евро.

Напомним, накануне Виктор Коваленко сыграл за «Шахтер» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против «Вольфсбурга» на выезде, в котором не сумел реализовать 11-метровый штрафной удар, заработанный Додо.

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Источник — Fotospor

(17 голосов)

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Комментарии
    zakharka
      zakharka, 13.03.2020 11:20
    0
    Турция - это свалка футбольных отходов с Украины.
    Я б ещё туда одного главного тренера направил и его президента- губошлепа!!!
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    nivava
      nivava, 13.03.2020 10:34
    -1
    Так пусть забирают, пока больше не натворил. Сколько доплатить нужно???
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    Slevin
    online
      Slevin, 13.03.2020 10:33
    -1
    будет там пенальти бить )
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    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 13.03.2020 10:29
    +1
    seregka1991, 13.03.2020 10:27
    Надолго ему запомнят, если не досчитаются после ответки голов.
    пс не забирайте это бревно никогда, и просьба ставить его в состав всегда, раздутое медленное чушье.
    Дырявых забыли спросить что со своими игроками делать))) Вы бы лучше со своими деревяхами разобрались))
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    seregka1991
      seregka1991, 13.03.2020 10:27
    -5
    Надолго ему запомнят, если не досчитаются после ответки голов.
    пс не забирайте это бревно никогда, и просьба ставить его в состав всегда, раздутое медленное чушье.
    Ссылка
    Макс Про
      Макс Про, 13.03.2020 10:16
    +2
    Да уж) тем временем спрос на Коваленку растет)
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    Макс Про
      Макс Про, 13.03.2020 10:16
    +2
    Да уж) тем временем спрос на Коваленку растет)
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    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 13.03.2020 10:29
    +1
    seregka1991, 13.03.2020 10:27
    Надолго ему запомнят, если не досчитаются после ответки голов.
    пс не забирайте это бревно никогда, и просьба ставить его в состав всегда, раздутое медленное чушье.
    Дырявых забыли спросить что со своими игроками делать))) Вы бы лучше со своими деревяхами разобрались))
    Ссылка
    zakharka
      zakharka, 13.03.2020 11:20
    0
    Турция - это свалка футбольных отходов с Украины.
    Я б ещё туда одного главного тренера направил и его президента- губошлепа!!!
    Ссылка
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