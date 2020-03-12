ВИДЕО. Как Коваленко не забил пенальти в ворота Вольфсбурга

24-летний украинский полузащитник «Шахтера» Виктор Коваленко не забил пенальти в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против немецкого «Вольфсбурга».

Коваленко пошел исполнять одиннадцатиметровый на 22-й минуте поединка при счете 1:0 в пользу «шахтера». Виктор слабо пробил низом в правый от себя угол, и вратарь «Вольфсбурга» Кастеелс намертво забрал мяч.