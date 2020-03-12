ВИДЕО. Как Коваленко не забил пенальти в ворота Вольфсбурга

Вратарь немецкого клуба намертво забрал мяч после удара украинского хавбека «Шахтера»

  • 12.03.2020 22:58
  • 2927 просмотров
  • 8 комментариев
ВИДЕО. Как Коваленко не забил пенальти в ворота Вольфсбурга
© ФК Шахтер Донецк. Виктор Коваленко

24-летний украинский полузащитник «Шахтера» Виктор Коваленко не забил пенальти в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против немецкого «Вольфсбурга».

Коваленко пошел исполнять одиннадцатиметровый на 22-й минуте поединка при счете 1:0 в пользу «шахтера». Виктор слабо пробил низом в правый от себя угол, и вратарь «Вольфсбурга» Кастеелс намертво забрал мяч.

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Источник — Футбол 1/2/3

(6 голосов)

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Комментарии
    Panama2830
      Panama2830, 13.03.2020 00:11
    +3
    Вітя, не можеш.....не берися..... для чого херить якщо в тебе ноги і все решту під хер заточені....
    Ссылка
    Вадим Максимов
      Вадим Максимов, 13.03.2020 00:03
    0
    Коваленко не кормят, силы на удар нету. Майкон вышедший на замену, смотрелся куда лучше, хотя еще только после травмы набареет форму.
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 13.03.2020 00:01
    +1
    Полено
    Ссылка
    kot_sumy
    online
      kot_sumy, 12.03.2020 23:58
    +4
    Рачело блять...
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 12.03.2020 23:57
    +9
    кто его к точке подпустил. надеюсь, это был последний его пеналь)
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 12.03.2020 23:56
    +9
    И кто его поставил пенальтистом?! Почему не Патрик, Тайсон или Мораес?
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 12.03.2020 23:38
    +9
    бездарне пробиття
    Ссылка
    kerch30
    online
      kerch30, 12.03.2020 23:13
    +7
    Дуби шумят
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 12.03.2020 23:57
    +9
    кто его к точке подпустил. надеюсь, это был последний его пеналь)
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 12.03.2020 23:56
    +9
    И кто его поставил пенальтистом?! Почему не Патрик, Тайсон или Мораес?
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 12.03.2020 23:38
    +9
    бездарне пробиття
    Ссылка
    kerch30
    online
      kerch30, 12.03.2020 23:13
    +7
    Дуби шумят
    Ссылка
    kot_sumy
    online
      kot_sumy, 12.03.2020 23:58
    +4
    Рачело блять...
    Ссылка
    Panama2830
      Panama2830, 13.03.2020 00:11
    +3
    Вітя, не можеш.....не берися..... для чого херить якщо в тебе ноги і все решту під хер заточені....
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 13.03.2020 00:01
    +1
    Полено
    Ссылка
    Вадим Максимов
      Вадим Максимов, 13.03.2020 00:03
    0
    Коваленко не кормят, силы на удар нету. Майкон вышедший на замену, смотрелся куда лучше, хотя еще только после травмы набареет форму.
    Ссылка
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