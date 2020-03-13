Олег МАТВЕЕВ: «Счет в матче Шахтера и Вольфсбурга мог быть больше»

Специалист высказался о победе «горняков» в матче 1/8 финала Лиги Европы

  • 13.03.2020 08:55
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Олег МАТВЕЕВ: «Счет в матче Шахтера и Вольфсбурга мог быть больше»
© ФК Шахтер Донецк. Олег Матвеев

Бывший футболист «Шахтера» Олег Матвеев поделился мнением о победе украинской команды над «Вольфсбургом» (2:1) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. 

«Результат для горняков перед ответной встречей вполне приемлемый. Хотя, конечно, реализуй «Шахтер» все свои моменты, счет мог бы быть и больше. Команда Луиша Каштру показала хорошую игру, большую часть времени донетчане контролировали ход игры и закономерно победили.

Скажу честно, я не следил за «Вольфсбургом» в Бундеслиге, но по матчам группового раунда Лиги Европы с «Александрией» было понятно, что это тяжелая команда, которая неплохо готова физически и хорошо использует стандартные положения. Я предполагал, что в комбинационной игре «Шахтер» будет выглядеть сильнее. Так оно и получилось. 

«Шахтер» фаворит перед вторым матчем. Однако на ответный поединок «Шахтер» должен выходить с максимальной концентрацией, тогда «Вольфсбург» будет в любом случае положен на лопатки», - сказал Матвеев. 

Ответный матч запланирован на 19 марта в Харькове.

Напомним, что 17 марта УЕФА проведет собрание, на котором решит, что делать с Лигой чемпионов, Лигой Европы и Евро-2020 в связи с пандемией коронавируса.

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Источник — zbirna.com

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