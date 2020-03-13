ПЯТОВ: «Будем надеяться, что все-таки проведем второй матч с Вольфсбургом»

Вратарь «Шахтера» не хочет, чтобы игру Лиги Европы переносили

  • 13.03.2020 07:54
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ПЯТОВ: «Будем надеяться, что все-таки проведем второй матч с Вольфсбургом»
© ФК Шахтер Донецк. Андрей Пятов

Капитан «Шахтера» Андрей Пятов прокомментировал победу в первом матче 1/8 финала Лиги Европы над «Вольфсбургом» (2:1).

– Как игралось при пустых трибунах?
– Футбол – игра для зрителей, поэтому, конечно, их не хватало. Все выглядело так, будто матч товарищеский. Ответственность все равно была большая, но с болельщиками всегда приятнее играть. 
 
– Показалось, что команда много внимания уделяла обороне. Получилось сыграть надежно?
– Опять же, зрителей не было, и хорошо был слышен подсказ. А когда футболисты слышат друг друга, всегда легче. Думаю, мы действительно были организованны. 
 
– Что стало ключевым фактором в матче, за счет чего удалось добиться победы?
– Наверное, заслужили эту победу своей игрой. Мы готовились, изучали соперника, знали его сильные и слабые стороны. Пытались закрыть противнику зоны, а также использовать наших быстрых футболистов, что в итоге и произошло. Могли, конечно, увереннее выигрывать, но главное – победа. Задел мы создали и будем надеяться, что все-таки проведем второй матч. 
 
– Какие шансы теперь на выход в следующий раунд?
– Сейчас больше ждем вторника и заседания, на котором будут решать дальнейшую судьбу соревнований. Шансы пока равны. Да, мы выиграли «один тайм», а теперь надо так же собранно и сконцентрировано сыграть во втором матче.

Ответный матч запланирован на 19 марта в Харькове.

Напомним, что 17 марта УЕФА проведет собрание, на котором решит, что делать с Лигой чемпионов, Лигой Европы и Евро-2020 в связи с пандемией коронавируса.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

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