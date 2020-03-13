АРТЕТА: «Это разочаровывает. Вернусь к работе, как только мне позволят»

Главный тренер «Арсенала» прокомментировал свое заражение

  • 13.03.2020 07:37
  • 1242 просмотра
  • 0 комментариев
АРТЕТА: «Это разочаровывает. Вернусь к работе, как только мне позволят»
© ФК Арсенал. Микель Артета

Наставник «Арсенала» Микель Артета, который ранее сдал положительный тест на вирус COVID-19, разочарован этой ситуацией.

«Это действительно разочаровывает, но я сдал тест после плохого самочувствия. Я вернусь к работе, как только мне позволят», - сказал Артета.

Матч «Брайтон» – «Арсенал», который должен был состояться в ближайшую субботу, будет перенесен.

Напомним, ранее защитник «Ювентуса» Ругани подхватил коронавирус.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Арсенал Лондон

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности