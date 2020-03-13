АРТЕТА: «Это разочаровывает. Вернусь к работе, как только мне позволят»

Наставник «Арсенала» Микель Артета, который ранее сдал положительный тест на вирус COVID-19, разочарован этой ситуацией.

«Это действительно разочаровывает, но я сдал тест после плохого самочувствия. Я вернусь к работе, как только мне позволят», - сказал Артета.

Матч «Брайтон» – «Арсенал», который должен был состояться в ближайшую субботу, будет перенесен.

Напомним, ранее защитник «Ювентуса» Ругани подхватил коронавирус.