БЕЛИК: «Еще Луческу говорил, что защитник не должен так выбивать мяч»

Экс-форвард «Шахтера» – о победе «горняков» над «Вольфсбургом»

  • 13.03.2020 04:58
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БЕЛИК: «Еще Луческу говорил, что защитник не должен так выбивать мяч»
© Футбол 1/2/3. Алексей Белик

Донецкий «Шахтер» одолел на выезде немецкий «Вольфсбург» (2:1) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Эксперт Алексей Белик прокомментировал выездную победу дончан.

«Хорошо, что Шахтер выиграл. Смотреть в будущее с оптимизмом можно, но когда не знаешь, когда следующая игра... Нет тех эмоций из-за пустого стадиона. Вроде и результат хороший, и игру показали неплохую, но матч тяжело воспринимается без зрителей.

Мораес забил типичный свой гол. Он всегда оказывается в нужном месте в такие моменты, хотя и ошибка центрального защитника сказалась. Еще Луческу нам говорил, что защитник не должен выбивать мяч внешней стороной стопы. Он должен играть большей частью тела. Но там была и большая группа игроков Шахтера, которые заставили их игроков ошибиться. Пенальти в ворота Шахтера? Видно, что после рикошета Матвиенко не хотел играть рукой, он просто не мог убрать руку. Мне кажется, что это не пенальти.

У Шахтера были еще моменты, но надо отдать должное Вольфсбургу. Они вовремя садились в оборону. К тому же, сам Шахтер играл с опаской и в обороне сыграл практически идеально. Кроме гола Брукса, у хозяев особо не было моментов, хотя ударов они нанесли немало», - сказал Белик.

Ответная игра в Харькове должна состояться 19 марта. Впрочем, пандемия коронавируса может заставить УЕФА приостановить сезон Лиги чемпионов и Лиги Европы. Решение должно быть принято 17 марта.

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Источник — Футбол 1/2/3

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