Андрей ВОРОБЕЙ: «Хотелось, чтобы Шахтер выиграл с более крупным счетом»

Донецкий «Шахтер» одолел на выезде немецкий «Вольфсбург» (2:1) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Эксперт Андрей Воробей прокомментировал выездную победу дончан.

«Я считаю, что результат действительно хороший с учетом победы на выезде. Немаловажен тот фактор, что команда сегодня играла. Было полное преимущество нашей команды. Единственное - хотелось бы выиграть с более крупным счетом. Счет 4:1 был бы более показательным. Был небольшой отрезок во втором тайме, когда подсели. А так - команда полностью контролировала игру.

В первом голе грубо ошибся Брукс, который начал выбивать мяч левой ногой. Но и у Мораеса проявилось голевое чутье. В эпизоде с пенальти Коваленко слишком самоуверенно подошел к мячу. Сразу задался вопросом, почему бил именно Коваленко после длительного перерыва и травмы. Тем не менее, Шахтер хорошо контролировал игру, с трудом расставался с мячом. Счет точно не отображал то преимущество, которое было», - сказал Воробей.

Ответная игра в Харькове должна состояться 19 марта. Впрочем, пандемия коронавируса может заставить УЕФА приостановить сезон Лиги чемпионов и Лиги Европы. Решение должно быть принято 17 марта.