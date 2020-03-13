Источник: Дибала заболел коронавирусом

Издание El Nacional сообщило, что еще у одного игрока туринского «Ювентуса» диагностировано заболевание коронавирусом. Якобы болезнь обнаружена у аргентинского нападающего Пауло Дибалы.
Однако, известный журналист Ромео Агрести, освещающий «Ювентус», опроверг эту информацию, назвав её фейком.
Напомним, ранее защитник «Ювентуса» Ругани подхватил коронавирус. Также болезнь была официально диагностинована у главного тренера лондонского «Арсенала» Микеля Артеты.
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Источник — Sport.ua
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