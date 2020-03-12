В Шахтере введено ограничение по рукопожатиям между игроками

В донецком клубе примут меры в борьбе с коронавирусом

  • 12.03.2020 18:11
  • 1523 просмотра
  • 3 комментария
В Шахтере введено ограничение по рукопожатиям между игроками
© ФК Шахтер Донецк

В «Шахтере» ввели ограничения по рукопожатиям. Теперь в команде новый способ приветствия - локтями, сообщили в эфире канала «Футбол 1».

Исходя из рекомендаций ВОЗ, футболисты и арбитры не будут обмениваться рукопожатиями перед матчами, проводимыми под эгидой УЕФА. Это касается поединков Лиги чемпионов, Лиги Европы и национальных сборных. Запрет действует до дальнейшего уведомления.

Напомним, что из-за коронавируса в Украине матчи национальных соревнований пройдут без зрителей до 3 апреля

Сегдня, 12 марта, «Шахтер» сыграет с «Вольфсбургом» в рамках Лиги Европы. Матч пройдет без зрителей.

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Источник — Террикон

(4 голоса)

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Комментарии
    Вадим Максимов
      Вадим Максимов, 12.03.2020 20:20
    0
    rugby1970, 12.03.2020 20:13
    Дуракам - закон не писан! Лично я мерзкому и безграмотному грубияну Степаненко - никогда бы руки не подал! Это - ниже человеческого достоинства!
    Степаненого важная часть зборной и Шахтера. На его позиции, так и нужно играть.
    Ссылка
    rugby1970
    online
      rugby1970, 12.03.2020 20:13
    0
    Дуракам - закон не писан! Лично я мерзкому и безграмотному грубияну Степаненко - никогда бы руки не подал! Это - ниже человеческого достоинства!
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 12.03.2020 19:59
    0
    Но обниматься можно
    Ссылка
    Вадим Максимов
      Вадим Максимов, 12.03.2020 20:20
    0
    rugby1970, 12.03.2020 20:13
    Дуракам - закон не писан! Лично я мерзкому и безграмотному грубияну Степаненко - никогда бы руки не подал! Это - ниже человеческого достоинства!
    Степаненого важная часть зборной и Шахтера. На его позиции, так и нужно играть.
    Ссылка
    rugby1970
    online
      rugby1970, 12.03.2020 20:13
    0
    Дуракам - закон не писан! Лично я мерзкому и безграмотному грубияну Степаненко - никогда бы руки не подал! Это - ниже человеческого достоинства!
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 12.03.2020 19:59
    0
    Но обниматься можно
    Ссылка
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