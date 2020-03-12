В Шахтере введено ограничение по рукопожатиям между игроками

В «Шахтере» ввели ограничения по рукопожатиям. Теперь в команде новый способ приветствия - локтями, сообщили в эфире канала «Футбол 1».
Исходя из рекомендаций ВОЗ, футболисты и арбитры не будут обмениваться рукопожатиями перед матчами, проводимыми под эгидой УЕФА. Это касается поединков Лиги чемпионов, Лиги Европы и национальных сборных. Запрет действует до дальнейшего уведомления.
Напомним, что из-за коронавируса в Украине матчи национальных соревнований пройдут без зрителей до 3 апреля.
Сегдня, 12 марта, «Шахтер» сыграет с «Вольфсбургом» в рамках Лиги Европы. Матч пройдет без зрителей.
Источник — Террикон
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