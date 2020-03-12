Вольфсбург – удобный соперник для Шахтера. Но нужно опасаться стандартов

Обозреватель Sport.ua – о сопернике «Шахтера» в 1/8 финала Лиги Европы

  • 12.03.2020 13:45
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Вольфсбург – удобный соперник для Шахтера. Но нужно опасаться стандартов
© Твиттер Вольфсбурга

В последнее время «Шахтер» регулярно пересекается с немецкими клубами в еврокубках. Уж больно все еще свежи в памяти прошлогодние баталии против «Хоффенхайма» и «Айнтрахта». Теперь «горнякам» вновь предстоит играть с представителем Бундеслиги, но матчи с «Вольфсбургом» будут кардинально отличаться от предыдущих.

Выделим основные факты, которые нужно знать о нынешних «волках».

Оливер Гласнер – открытие сезона в Германии среди тренеров

Назначение австрийского специалиста на место Бруно Лаббадии очень многие воспринимали крайне скептически. Он ранее никогда не работал на топ-уровне, а его методы не очень свойственны лучшим клубам Бундеслиги.

До «волков» Гласнер работал с тем самым скромным «ЛАСКом», который будет при пустых трибунах биться против «МЮ». Вместе с клубом из Линца он прошел путь от второй по силе лиги Австрии до попадания в квалификацию ЛЧ со второго места в чемпионате. Таких успехов «ЛАСК» в своей истории не добивался никогда.


Твиттер ФК Вольфсбург. Оливер Гласнер

Но с первых же матчей 45-летний специалист подтвердил правильность решения руководства «волков». Некоторое время «Вольфсбург» даже шел в топ-4, но сейчас ведет борьбу за место в Лиге Европы на следующий сезон. Именно такая задача и ставилась перед командой на текущий сезон.

Гласнер не стал рушить то, что строил Лаббадиа, добавив команде дисциплинированности. Особенно это касается действий в обороне – меньше «Вольфсбурга» пропускают только «Бавария» и «РБ Лейпциг».

В Германии уже называют Гласнера одним из главных открытий сезона. Все же нельзя забывать, что сейчас это не тот «Вольфсбург», который способен отдать рекордные на тот момент в истории Бундеслиги деньги за Юлиана Дракслера. Эта не та команда, в составе которой есть гении калибра Кевина Де Брюйне и Эдина Джеко. Австриец действительно выжимает из «автозаводцев» максимум.

«Вольфсбург» не будет играть первым номером. И это большой плюс для «Шахтера»

В отличие от «Айнтрахта» и «Хоффенхайма», нынешний «Вольфсбург» максимально далек понятий зрелищности. «Волки» будут всеми силами сушить игру, дабы усыпить противника и выстрелить контратакой. Так они делали против «РБ Лейпциг» (0:0) в последнем матче, и так они держали ворота на замке до 89-й минуты в гостевой игре с «Баварией» (0:2).

«Шахтер» попадет в абсолютно привычную для себя среду, в которой он проводит 99% времени в УПЛ. «Горняки» сильны в позиционной атаке, и им по силам растягивать насыщенную оборону «волков».

В сравнении с первым кругом, «Вольфсбург» сменил схему

Текущий сезон Гласнер начинал со схемой 3-4-3, когда фланги отданы под откуп двум латералям. Но ряд неудач в Бундеслиге вынудили австрийца перейти на 4-2-3-1, а один из последних матчей против «Униона» команда и вовсе сыграла в классические 4-4-2.

Это помогло «Вольфсбургу» выйти из крутого пике, когда команда с 19 октября и до 8 февраля выиграла лишь три матча Бундеслиги. Перестроившись, «волки» сумели разнести «Майнц» (4:0), обыграть на выезде «Хоффенхайм» (3:2) и сдержать на своем поле «РБ Лейпциг».

Теперь без мяча один центрхав, чаще всего Янник Герхардт, садится глубже, а в атакующей фазе действует ближе к центральному кругу. То же самое касается и флангов атаки. Когда «волки» получают мяч, фланговые форварды смещаются ближе к центру, освобождая пространство для забегов фулбеков.

Воут Вегхорст – главная опасность для «Шахтера»


ФК Вольфсбург. Воут Вегхорст

В «Шахтере» банально нет центральных защитников, которые могли похвастаться надежностью на втором этаже. А ведь им будет противостоять 197-сантиметровая машина, наколотившая в этом сезоне 15 голов во всех турнирах.

Вся позиционная игра «волков» в атаке заточена под то, чтобы выдать точную верховую передачу или прострел на своего центрфорварда. Этого нидерландца практически невозможно переиграть в верховой борьбе, а длинные ноги позволяют ему дотягиваться даже до самых сложных передач.

Закрыв Вегхорста, команда Луиша Каштру лишит «Вольфсбург» его главной и единственной ударной силы. Но сделать это будет крайне трудно.

От команды, выходившей в четвертьфинал ЛЧ, остался один футболист

Максимилиан Арнольд – не самый сильный футболист в «Вольфсбурге». Но именно является его ментальным лидером и капитаном. Про таких игроков, как правило говорят, что они носят ДНК клуба.

25-летний немец – воспитанник «автозаводцев». Арнольд застал те времена «Вольфсбурга», когда он при Дитере Хекинге занимал второе место в Бундеслиге, а в ЛЧ добирался до 1/4 финала, где едва не выбил «Реал» (2:0 и 0:3).

Правда, в заявке тогда были и центрбек Робин Кнохе с вратарем Куном Кастельсом, но оба были резервистами, тогда как Арнольд играл в основном составе.

По своему стилю Арнольд чем-то напоминает Алана Патрика. Этот центрхав слаб в отборе и перехватах, но обладает отличным коротким пасом и дальним ударом. Конечно, Максимилиан далеко не идеален, но его значимость для команды в раздевалке просто огромна.

«Шахтеру» нужно опасаться стандартов

Любой штрафной или угловой в исполнении «Вольфсбурга» несет в себе голевую угрозу. Из 34 голов в этом сезоне Бундеслиги «волки» 11 забили после стандартов и пенальти. То есть практически треть всех мячей команды. «Горнякам» нужно очень тщательно отработать оборону в подобных ситуациях.

Но в целом «Шахтеру» по силам справиться с нынешним «Вольфсбургом», который, ко всему прочему лишился двоих правых защитников Виллиама и Кевина Мбабу. В последнем матче эту позицию закрывал номинальный правый форвард Ренато Штеффен. Исмаили и Тайсон обязаны воспользоваться этой ситуацией.

Увы, но все это актуально только на тот случай, если команды вообще выйдут на поле. Вчерашняя новость о Даниэле Ругани ставит под риск срыва весь европейский сезон.

Илья КВИТКИН

Поединок 1/8 финала Лиги Европы «Вольфсбург» – «Шахтер» состоится в четверг, 12 марта, в Вольфсбурге. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Вольфсбург» – «Шахтер»

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Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
    JulikoB
    online
      JulikoB, 12.03.2020 15:42
    -1
    Виктор Иванов, 12.03.2020 15:39
    А как там Вольфы думают на счёт удобств?
    Может оказаться так, что удобства будут во дворе.
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 12.03.2020 15:41
    -2
    Ну если удобный соперник, то кроты могут уже праздновать выход в следующий раунд?
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    Виктор Иванов
      Виктор Иванов, 12.03.2020 15:39
    0
    А как там Вольфы думают на счёт удобств?
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    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 12.03.2020 14:06
    +2
    Немецкая Александрия немного с техникой.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 12.03.2020 14:06
    +2
    Немецкая Александрия немного с техникой.
    Ссылка
    Виктор Иванов
      Виктор Иванов, 12.03.2020 15:39
    0
    А как там Вольфы думают на счёт удобств?
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