ВИДЕО. Дикий фол звезды Арсенала и Манчестер Сити

Экс-форвард Арсенала и Манчестер Сити Эмануэль Адебайор дебютировал в стартовом составе парагвайской «Олимпии» в матче Кубка Либертадорес. Команда игрока из Того обыграла «Дефенса и Хустисии» из Аргентины со счетом 2:1.

Но запомнился Адебайор не этим, на 72-й минуте он брутальным ударом срубил соперника и был сразу удален с поля.

Адебайор перешел в «Олимпию» в феврале 2020 года на правах свободного агента. За карьеру Эммануэль выступал за «Арсенал», «Манчестер Сити», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм».