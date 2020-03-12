ВИДЕО. Дикий фол звезды Арсенала и Манчестер Сити

Адебайор срубил игрока соперников

  • 12.03.2020 12:32
  • 2346 просмотров
  • 3 комментария
ВИДЕО. Дикий фол звезды Арсенала и Манчестер Сити
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Экс-форвард Арсенала и Манчестер Сити Эмануэль Адебайор дебютировал в стартовом составе парагвайской «Олимпии» в матче Кубка Либертадорес. Команда игрока из Того обыграла «Дефенса и Хустисии» из Аргентины со счетом 2:1.

Но запомнился Адебайор не этим, на 72-й минуте он брутальным ударом срубил соперника и был сразу удален с поля.

Адебайор перешел в «Олимпию» в феврале 2020 года на правах свободного агента. За карьеру Эммануэль выступал за «Арсенал», «Манчестер Сити», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм».

 

 

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    samird
    online
      samird, 12.03.2020 13:29
    +1
    Ukraine_Kiev_Fan, 12.03.2020 13:22
    Та ну он не видел игрока на мяч смотрел, а когда увидел, то самортизировал, ибо если бы вовремя не соориентрировался то снеслобы голову с шеи. так что не такой уж и дикий, это совсем не то, когда специально в ноги костоломы кидаются, что ломают ноги специально
    Хотел/не хотел это для детского сада и срока дисквалификации. ТАК играть нельзя. Это футбол, а не ММА.
    Ссылка
    Ukraine_Kiev_Fan
    online
      Ukraine_Kiev_Fan, 12.03.2020 13:22
    -2
    Та ну он не видел игрока на мяч смотрел, а когда увидел, то самортизировал, ибо если бы вовремя не соориентрировался то снеслобы голову с шеи. так что не такой уж и дикий, это совсем не то, когда специально в ноги костоломы кидаются, что ломают ноги специально
    Ссылка
    Алексей Левченко
      Алексей Левченко, 12.03.2020 12:54
    +1
    Идиот
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 12.03.2020 13:29
    +1
    Ukraine_Kiev_Fan, 12.03.2020 13:22
    Та ну он не видел игрока на мяч смотрел, а когда увидел, то самортизировал, ибо если бы вовремя не соориентрировался то снеслобы голову с шеи. так что не такой уж и дикий, это совсем не то, когда специально в ноги костоломы кидаются, что ломают ноги специально
    Хотел/не хотел это для детского сада и срока дисквалификации. ТАК играть нельзя. Это футбол, а не ММА.
    Ссылка
    Алексей Левченко
      Алексей Левченко, 12.03.2020 12:54
    +1
    Идиот
    Ссылка
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