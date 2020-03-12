ВИДЕО. Дикий фол звезды Арсенала и Манчестер Сити

Экс-форвард Арсенала и Манчестер Сити Эмануэль Адебайор дебютировал в стартовом составе парагвайской «Олимпии» в матче Кубка Либертадорес. Команда игрока из Того обыграла «Дефенса и Хустисии» из Аргентины со счетом 2:1.
Но запомнился Адебайор не этим, на 72-й минуте он брутальным ударом срубил соперника и был сразу удален с поля.
Адебайор перешел в «Олимпию» в феврале 2020 года на правах свободного агента. За карьеру Эммануэль выступал за «Арсенал», «Манчестер Сити», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм».
Источник — Sport.ua
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