ВИДЕО. Моя история. Ястремская рассказала о своей жизни

Украинская теннисистка Даяна Ястремская приняла участие в съемках передачи для ютуб-канала Женской теннисной ассоциации.
Даяна рассказала о своей жизнь в Одессе, о тренировках, путешествиях и соревнованиях.
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Источник — WTA
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