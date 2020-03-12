Впервые с 2007 года действующие финалисты ЛЧ не смогли выйти в 1/4 финала

«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» проиграли на стадии 1/8 финала

  • 12.03.2020 09:48
  • 1066 просмотров
  • 1 комментарий
Впервые с 2007 года действующие финалисты ЛЧ не смогли выйти в 1/4 финала
© ФК Ливерпуль

Английские клубы «Ливерпуль» и «Тоттенхэм», которые в прошлом году играли в финале Лиги чемпионов, покинули нынешний розыгрыш главного клубного турнира Европы на стадии 1/8 финала.

Предыдущий раз оба прошлогодних финалиста не смогли выйти в четвертьфинал в сезоне 2006/07, когда «Барселона» (победитель) и «Арсенал» (финалист) покинули турнир также на стадии 1/8 финала.

Напомним, «Ливерпуль» проиграл двухматчевую дуэль «Атлетико», «Тоттенхэм» – «РБ Лейпцигу».

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Источник — Gracenote Live

(2 голоса)

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Комментарии
    Евгений Семыкин
      Евгений Семыкин, 12.03.2020 10:59
    0
    Вот такие нынче короли непостоянные...
    ЗМ туда же, как и всю тройку претендентов...
    Ссылка
    Евгений Семыкин
      Евгений Семыкин, 12.03.2020 10:59
    0
    Вот такие нынче короли непостоянные...
    ЗМ туда же, как и всю тройку претендентов...
    Ссылка
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