Впервые с 2007 года действующие финалисты ЛЧ не смогли выйти в 1/4 финала

Английские клубы «Ливерпуль» и «Тоттенхэм», которые в прошлом году играли в финале Лиги чемпионов, покинули нынешний розыгрыш главного клубного турнира Европы на стадии 1/8 финала.
Предыдущий раз оба прошлогодних финалиста не смогли выйти в четвертьфинал в сезоне 2006/07, когда «Барселона» (победитель) и «Арсенал» (финалист) покинули турнир также на стадии 1/8 финала.
Напомним, «Ливерпуль» проиграл двухматчевую дуэль «Атлетико», «Тоттенхэм» – «РБ Лейпцигу».
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Источник — Gracenote Live
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ЗМ туда же, как и всю тройку претендентов...
ЗМ туда же, как и всю тройку претендентов...
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