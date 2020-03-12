Впервые с 2007 года действующие финалисты ЛЧ не смогли выйти в 1/4 финала

Английские клубы «Ливерпуль» и «Тоттенхэм», которые в прошлом году играли в финале Лиги чемпионов, покинули нынешний розыгрыш главного клубного турнира Европы на стадии 1/8 финала.

Предыдущий раз оба прошлогодних финалиста не смогли выйти в четвертьфинал в сезоне 2006/07, когда «Барселона» (победитель) и «Арсенал» (финалист) покинули турнир также на стадии 1/8 финала.

Напомним, «Ливерпуль» проиграл двухматчевую дуэль «Атлетико», «Тоттенхэм» – «РБ Лейпцигу».