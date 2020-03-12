МАРКИНЬОС: «Даже оказавшись припертыми к стенке, мы показали, чего стоим»

Капитан французского ПСЖ Маркиньос прокомментировал победу над дортмундской «Боруссией» (2:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Этот результат вывел парижан в четвертьфинал турнира.

«Мы показали свой характер. Действовали уверенно и забили два гола. Надо продолжить в том же духе в следующих матчах. Надо сохранить этот запал. Даже оказавшись припертыми к стенке, мы показали, чего стоим. У нас есть стержень, и нам надо сохранить свой высокий уровень», - сказал Маркиньос.