Роналду прекратил тренировки с Ювентусом из-за коронавируса у Ругани

Звездный форвард по-прежнему находится на Мадейре

  • 12.03.2020 08:41
  • 3489 просмотров
  • 3 комментария
Роналду прекратил тренировки с Ювентусом из-за коронавируса у Ругани
© ФК Ювентус. Криштиану Роналду

35-летний нападающий туринского «Ювентуса» и национальной сборной Португалии Криштиану Роналду пропустил тренировку клуба из-за того, что у защитника Даниэле Ругани был выявлен коронавирус.

Роналду по-прежнему находится на Мадейре (Португалия) из-за экстренной ситуации в клубе. Роналду пропустил утреннюю тренировку команды.

Напомним, ранее чемпионат Италии был приостановлен в связи с эпидемией коронавируса в стране.

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Источник — ФК Ювентус

(19 голосов)

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Комментарии
    Андрей Абзонь
    online
      Андрей Абзонь, 12.03.2020 09:31
    0
    iravik83, 12.03.2020 09:21
    дурачек ты и не лечишься !!
    Случай неизлечим, только стерилизация поможет. Что бы исключить появление подобных в будущем.
    Ссылка
    iravik83
      iravik83, 12.03.2020 09:21
    +2
    vovast, 12.03.2020 08:45
    очко после многолетних икспириенсов с марокканскими хyями совсем слабенькое имеет. Обдристался от страха
    дурачек ты и не лечишься !!
    Ссылка
    vovast
    online
      vovast, 12.03.2020 08:45
    -13
    очко после многолетних икспириенсов с марокканскими хyями совсем слабенькое имеет. Обдристался от страха
    Ссылка
    iravik83
      iravik83, 12.03.2020 09:21
    +2
    vovast, 12.03.2020 08:45
    очко после многолетних икспириенсов с марокканскими хyями совсем слабенькое имеет. Обдристался от страха
    дурачек ты и не лечишься !!
    Ссылка
    Андрей Абзонь
    online
      Андрей Абзонь, 12.03.2020 09:31
    0
    iravik83, 12.03.2020 09:21
    дурачек ты и не лечишься !!
    Случай неизлечим, только стерилизация поможет. Что бы исключить появление подобных в будущем.
    Ссылка
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