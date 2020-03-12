Роналду прекратил тренировки с Ювентусом из-за коронавируса у Ругани

35-летний нападающий туринского «Ювентуса» и национальной сборной Португалии Криштиану Роналду пропустил тренировку клуба из-за того, что у защитника Даниэле Ругани был выявлен коронавирус.
Роналду по-прежнему находится на Мадейре (Португалия) из-за экстренной ситуации в клубе. Роналду пропустил утреннюю тренировку команды.
Напомним, ранее чемпионат Италии был приостановлен в связи с эпидемией коронавируса в стране.
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Источник — ФК Ювентус
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