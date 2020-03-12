Эрлинг ХОЛАНД: «Нам не хватало наших болельщиков»

Форвард «Боруссии» – о вылете из Лиги чемпионов

  • 12.03.2020 07:56
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Эрлинг ХОЛАНД: «Нам не хватало наших болельщиков»
© ФК Боруссия Дортмунд. Эрлинг Холанд

Защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс прокомментировал выездное поражение от ПСЖ (0:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Этот результат вывел парижан в четвертьфинал, а «шмели» вылетели из турнира.

«Мы знали, что придется сложно, но сыграли все равно отнюдь не лучшим образом. Нам действительно не хватало наших болельщиков. Хотя это не может послужить оправданием нашей игре», - сказал Хуммельс.

Напомним, поединок проходил при пустых трибунах в связи с эпидемией коронавируса.

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Источник — УЕФА

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