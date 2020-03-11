Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: «VAR есть VAR, с ним нужно считаться»

Главный тренер «Динамо» Алексей Михайличенко прокомментировал победу над «Александрией» в рамках 1/4 финала Кубка Украины (1:0).

- Прежде всего, я хотел бы поблагодарить болельщиков «Динамо» и поздравить с тем, что мы продолжаем борьбу за Кубок Украины, вышли в полуфинал в очень интересном и сложном поединке. Если брать кубковые матчи с «Шахтером» и «Александрией», то это настоящие кубковые игры. Сложные, зрелищные, с большим количеством борьбы, но победные. Это очень радует.

Что касается самой игры, то я благодарен ребятам за то, что, оставшись вдесятером, они продолжали играть в футбол, доминировать, им хватило и физической готовности, и мастерства, чтобы контролировать игру и, на мой взгляд, заслуженно в ней победить.

- Общались ли вы с арбитром после матча относительно причины отмененного гола Русина?

- Я с арбитрами не общаюсь, поэтому не могу ответить на ваш вопрос. Досконально этого момента не видел. Нужно посмотреть, как его зафиксировали, и тогда уже проанализировать, что произошло.

- В конце первого тайма было неприятное столкновение у Франа Соля. В перерыве его заменили из-за травмы или это вынужденная замена?

- Нет, травмы как таковой не было, просто мы понимали, что в игре с «Александрией» Фран не до конца выполняет функции, которые мы от него хотели. Он очень готовился к сегодняшней игре, возможно, где-то перегорел. Потому что были моменты с его участием, когда мяч летал по вратарской и не находил никого. В подыгрыше и активности он на сегодняшний день немного уступает Русину, поэтому мы решили сделать замену, чтобы изменить игру.

- Не было ли у вас чувства досады, когда отменили гол Русина? Каким образом удалось в меньшинстве сыграть на победу?

- Досады не было, я наоборот радовался. (Улыбается) Конечно, я расстроился, потому что, даже находясь на тренерской скамейке, ты видишь весь момент и предполагаешь, может быть положение вне игры или нет. В этом моменте у меня практически не было сомнений. Но VAR есть VAR, с ним нужно считаться.

А то, что ребята, несмотря на это, продолжали играть в свой футбол, доминировать вдесятером и создавать моменты, это дорогого стоит. Характер и мастерство в обороне и атаке, и физическая готовность - они были на должном уровне.

- Следующую игру команда проведет без зрителей. Как вы восприняли эту новость и каким образом это повлияет на подготовку?

- «Динамо», наверное, не привыкать играть без зрителей. Поэтому и VAR, и игру без зрителей мы воспринимаем абсолютно нормально.

Хотя, конечно, очень жаль. Это все равно что театр без зрителей. И исполнителям, и футболистам гораздо легче, когда есть поддержка, идет реакция, даже негодование, которое может погнать, перестроить игроков. Футбол - это зрелище, поэтому, конечно, мне очень жаль.

- Как будет дальше играть Цыганков - с паузами или мы сможем на него рассчитывать как на постоянного игрока?

- Вы прекрасно понимаете, что Виктор пропустил сборы и физически находится не в том состоянии, которое позволит ему играть в каждом матче от начала до конца. Чтобы дать ему хорошо подготовиться и реализовать себя, мы сделали такой выбор. Мы разговариваем с игроками и знаем, как они себя чувствуют и насколько готовы сыграть. Поэтому очень важно, когда Цыганков выходит и дает другой импульс игре команды.

- Насколько вы довольны игрой Кадири, на которого пал выбор в центре поля вместо Шепелева?

- У Шепелева, который сыграл ряд тяжелых матчей, была небольшая усталость. Поэтому, конечно, мы не можем, играя через три дня, не менять состав, не освежать его и не давать шансов другим игрокам, чтобы полноценно проводить матчи так, как мы хотим.