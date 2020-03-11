ПСЖ – Боруссия Дортмунд. Стартовые составы команд

Тренеры определились с составами на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов

  • 11.03.2020 21:20
  • 889 просмотров
  • 0 комментариев
ПСЖ – Боруссия Дортмунд. Стартовые составы команд
© ФК Боруссия Дортмунд

В среду, 11-го марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором французский ПСЖ примет немецкую «Боруссию Дортмунд».

Поединок состоится в Париже на стадионе «Парк де Пренс» без зрителей. Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд:

ПСЖ: Навас – Керер, Маркиньос, Кимпембе, Бернат, Паредес, Гейе, Ди Мария, Сарабия, Неймар, Кавани. 

«Боруссия Дортмунд»: Бюрки – Пищек, Хуммельс, Загаду, Хакими, Джан, Витсель, Геррейро, Санчо, Азар, Холанд.

Напомним, первый поединок закончился победой немцев со счетом 2:1.

Лига чемпионов-2019/20: расписание, анонсы, трансляции и результаты

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности