ПСЖ – Боруссия Дортмунд. Стартовые составы команд

В среду, 11-го марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором французский ПСЖ примет немецкую «Боруссию Дортмунд».
Поединок состоится в Париже на стадионе «Парк де Пренс» без зрителей. Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд:
ПСЖ: Навас – Керер, Маркиньос, Кимпембе, Бернат, Паредес, Гейе, Ди Мария, Сарабия, Неймар, Кавани.
«Боруссия Дортмунд»: Бюрки – Пищек, Хуммельс, Загаду, Хакими, Джан, Витсель, Геррейро, Санчо, Азар, Холанд.
Напомним, первый поединок закончился победой немцев со счетом 2:1.
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Источник — Sport.ua
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