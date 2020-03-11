Миколенко получил приз от Sport.ua лучшему молодому игроку 2019 года

Перед матчем «Динамо» – «Александрия» состоялось награждение лучшего молодого игрока 2019 года по версии нашего издания.
В этом году награду получил 20-летний защитник «бело-синих» Виталий Миколенко. В голосовании болельщиков, ведущих спортивных СМИ и журналистов Sport.ua Миколенко опередил хавбека «Зари» Богдана Леднева и одноклубника Дениса Попова.
Награду вручил выпускающий редактор Sport.ua Сергей Цыба.
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Источник — Sport.ua
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