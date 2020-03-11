В четверг, 12-го марта, состоится матч четвертьфинала Кубка Украины, в котором черниговская «Десна» будет принимать полтавскую «Ворсклу».
Поединок пройдет в Чернигове на стадионе им. Ю. Гагарина, арбитр Евгений Арановский даст стартовый свисток в 19:00.
«Десна» – «Ворскла». Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
Встречу в Чернигове можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «Униан-ТВ».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Десна» – «Ворскла», за которой можно следить здесь.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.