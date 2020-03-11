Матч Шахтер - Вольфсбург может быть перенесен из Харькова

Есть вариант, что матч будет сыгран в Киеве

  • 11.03.2020 17:27
  • 4342 просмотра
  • 25 комментариев
Матч Шахтер - Вольфсбург может быть перенесен из Харькова
© ФК Шахтер

Первая игра 1/8 финала Лиги Европы «Вольфсбург» - «Шахтер» состоится 12 марта в Вольфсбурге при пустых трибунах. А вот судьба ответного поединка на данный момент неизвестна. Он должен состояться 19 марта. Но где – пока что неизвестно.

Из-за введенного Кабмином трехнедельного карантина, ответная встреча «горняков» с «волками» тоже пройдет при пустых трибунах.

По информации Sport.ua, из-за этого «Шахтер» рассматривает возможность перенести матч из Харькова. В качестве замены называют Киев.  

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Источник — Sport.ua

(20 голосов)

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Комментарии
    Vipfishman2
    online
      Vipfishman2, 11.03.2020 18:27
    +2
    В Мариуполь !!!
    Ссылка
    Gwynbleidd
    online
      Gwynbleidd, 11.03.2020 18:22
    +3
    jekаfunny, 11.03.2020 18:20
    Только в Мариуполь !!!
    Федерация футбола Мариуполя - за!
    Ссылка
    Gwynbleidd
    online
      Gwynbleidd, 11.03.2020 18:21
    +1
    Александр Шевченко, 11.03.2020 18:13
    Они живут в Киеве, в этом смысл) Зачем туда сюда гонять теперь уже) Кроты всегда были хитросделанные.
    А чемпионат все? Там еще полно игр. Как они будут делить стадион с ДК?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 11.03.2020 18:20
    +5
    Только в Мариуполь !!!
    Ссылка
    Gwynbleidd
    online
      Gwynbleidd, 11.03.2020 18:18
    0
    Александр Шевченко, 11.03.2020 18:13
    Они живут в Киеве, в этом смысл) Зачем туда сюда гонять теперь уже) Кроты всегда были хитросделанные.
    Ааа.. А Киев это типа один из вариантов, а не один единственный необходимый? Много ходов очка
    Ссылка
    Дід Піхто
    online
      Дід Піхто , 11.03.2020 18:16
    +1
    Александр Шевченко, 11.03.2020 18:12
    Так матч без зрителей будет все равно, просто кротикам взападло в Харьков лететь, смысла нет теперь уже.
    А ну тогда пусть приезжают, только после их отъезда, нужно будет продезинфицировать и проветрить раздевалки, чтоб там кротами не воняло
    Ссылка
    Дід Піхто
    online
      Дід Піхто , 11.03.2020 18:14
    +3
    dgurkis, 11.03.2020 17:49
    Играйтеу уже в Куеве... Нехрен нашу травку вытаптывать. А вдруг дождь сильный? А в общем, печалька, конешно!
    Куев у тебя в твоей пустой башке. Только разные пидоры могут коверкать название столицы Украины и одного из красивейших городов Европы!
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 11.03.2020 18:13
    +3
    Gwynbleidd, 11.03.2020 18:10
    В чем смысл переноса в Киев, если там тоже нельзя с болельщиками?
    Они живут в Киеве, в этом смысл) Зачем туда сюда гонять теперь уже) Кроты всегда были хитросделанные.
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 11.03.2020 18:12
    0
    Дід Піхто , 11.03.2020 18:08
    Опять будут в Киев всякий сброд свозить со всей Украины, чтоб они за шлак поболели. А потом будут рассказывать как весь Киев пришёл поддержать даунецкий шлак!
    Так матч без зрителей будет все равно, просто кротикам взападло в Харьков лететь, смысла нет теперь уже.
    Ссылка
    Gwynbleidd
    online
      Gwynbleidd, 11.03.2020 18:10
    -1
    В чем смысл переноса в Киев, если там тоже нельзя с болельщиками?
    Ссылка
    0-7
      0-7, 11.03.2020 18:10
    +1
    Виктор Иванов, 11.03.2020 18:05
    А о чём базар то, нубы крылатые? Вон наши Новости сообщили что в Черкассах сейчас 20 000 больных гриппом. 40 умерло. Вот где тема! А никакого карантина... Разгоняете пургу ни о чём, а ваши старики уже с мешками в АТБ побежали за короножратвой. Помогли бы домой донести.
    Сдохни , Витя.
    Ссылка
    Дід Піхто
    online
      Дід Піхто , 11.03.2020 18:09
    0
    Kangoo Dingoo, 11.03.2020 17:53
    Тільки Львів
    Нахер Львов засорять говном всяким? Пусть в арендуполе играют...
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 11.03.2020 18:09
    +3
    Виктор Иванов, 11.03.2020 18:05
    А о чём базар то, нубы крылатые? Вон наши Новости сообщили что в Черкассах сейчас 20 000 больных гриппом. 40 умерло. Вот где тема! А никакого карантина... Разгоняете пургу ни о чём, а ваши старики уже с мешками в АТБ побежали за короножратвой. Помогли бы домой донести.
    ваши новости и не такое сообщат. с них убудет
    Ссылка
    Дід Піхто
    online
      Дід Піхто , 11.03.2020 18:08
    0
    Опять будут в Киев всякий сброд свозить со всей Украины, чтоб они за шлак поболели. А потом будут рассказывать как весь Киев пришёл поддержать даунецкий шлак!
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 11.03.2020 18:08
    -1
    и шо, снова тот губастый шлимазл устроит аттракцион радушия и чудеса гостеприимства, а кротярня в благодарность завесит синий роибик ржавой вагиной？
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 11.03.2020 18:06
    -6
    rugby1970, 11.03.2020 18:05
    Надеюсь, игра пройдет в Донецке
    Лет через 50...
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 11.03.2020 18:05
    -8
    А о чём базар то, нубы крылатые? Вон наши Новости сообщили что в Черкассах сейчас 20 000 больных гриппом. 40 умерло. Вот где тема! А никакого карантина... Разгоняете пургу ни о чём, а ваши старики уже с мешками в АТБ побежали за короножратвой. Помогли бы домой донести.
    Ссылка
    rugby1970
    online
      rugby1970, 11.03.2020 18:05
    0
    Надеюсь, игра пройдет в Донецке
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 11.03.2020 18:01
    +3
    doktor09, 11.03.2020 17:59
    Ты таки пьяная свинюка, проспись дурачок...
    пля, даунбасец иди гуляй, принимать это твое дело нарОтное. Вместе с форевкой и прочими оменами с клавдами.
    Ссылка
    doktor09
    online
      doktor09, 11.03.2020 17:59
    -5
    Александр Шевченко, 11.03.2020 17:55
    Ахаха) Не хотят видать кроты лишние телодвижения делать, раз матч при пустых трибунах, то понятно, шо лучше в месте дислокации сыграть. Хотя как по мне, то лучше в Марик их к братьям их отправить и там сыграть.
    Ты таки пьяная свинюка, проспись дурачок...
    Ссылка
    AlexDSan
    online
      AlexDSan, 11.03.2020 17:56
    +8
    Нафіг з Києва. Або Харків, або МАріуполь.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 11.03.2020 18:20
    +5
    Только в Мариуполь !!!
    Ссылка
    Gwynbleidd
    online
      Gwynbleidd, 11.03.2020 18:22
    +3
    jekаfunny, 11.03.2020 18:20
    Только в Мариуполь !!!
    Федерация футбола Мариуполя - за!
    Ссылка
    Дід Піхто
    online
      Дід Піхто , 11.03.2020 18:14
    +3
    dgurkis, 11.03.2020 17:49
    Играйтеу уже в Куеве... Нехрен нашу травку вытаптывать. А вдруг дождь сильный? А в общем, печалька, конешно!
    Куев у тебя в твоей пустой башке. Только разные пидоры могут коверкать название столицы Украины и одного из красивейших городов Европы!
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 11.03.2020 18:13
    +3
    Gwynbleidd, 11.03.2020 18:10
    В чем смысл переноса в Киев, если там тоже нельзя с болельщиками?
    Они живут в Киеве, в этом смысл) Зачем туда сюда гонять теперь уже) Кроты всегда были хитросделанные.
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 11.03.2020 18:09
    +3
    Виктор Иванов, 11.03.2020 18:05
    А о чём базар то, нубы крылатые? Вон наши Новости сообщили что в Черкассах сейчас 20 000 больных гриппом. 40 умерло. Вот где тема! А никакого карантина... Разгоняете пургу ни о чём, а ваши старики уже с мешками в АТБ побежали за короножратвой. Помогли бы домой донести.
    ваши новости и не такое сообщат. с них убудет
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 11.03.2020 18:01
    +3
    doktor09, 11.03.2020 17:59
    Ты таки пьяная свинюка, проспись дурачок...
    пля, даунбасец иди гуляй, принимать это твое дело нарОтное. Вместе с форевкой и прочими оменами с клавдами.
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 11.03.2020 17:55
    +3
    Ахаха) Не хотят видать кроты лишние телодвижения делать, раз матч при пустых трибунах, то понятно, шо лучше в месте дислокации сыграть. Хотя как по мне, то лучше в Марик их к братьям их отправить и там сыграть.
    Ссылка
    Vipfishman2
    online
      Vipfishman2, 11.03.2020 18:27
    +2
    В Мариуполь !!!
    Ссылка
    Gwynbleidd
    online
      Gwynbleidd, 11.03.2020 18:21
    +1
    Александр Шевченко, 11.03.2020 18:13
    Они живут в Киеве, в этом смысл) Зачем туда сюда гонять теперь уже) Кроты всегда были хитросделанные.
    А чемпионат все? Там еще полно игр. Как они будут делить стадион с ДК?
    Ссылка
    Дід Піхто
    online
      Дід Піхто , 11.03.2020 18:16
    +1
    Александр Шевченко, 11.03.2020 18:12
    Так матч без зрителей будет все равно, просто кротикам взападло в Харьков лететь, смысла нет теперь уже.
    А ну тогда пусть приезжают, только после их отъезда, нужно будет продезинфицировать и проветрить раздевалки, чтоб там кротами не воняло
    Ссылка
    0-7
      0-7, 11.03.2020 18:10
    +1
    Виктор Иванов, 11.03.2020 18:05
    А о чём базар то, нубы крылатые? Вон наши Новости сообщили что в Черкассах сейчас 20 000 больных гриппом. 40 умерло. Вот где тема! А никакого карантина... Разгоняете пургу ни о чём, а ваши старики уже с мешками в АТБ побежали за короножратвой. Помогли бы домой донести.
    Сдохни , Витя.
    Ссылка
    Gwynbleidd
    online
      Gwynbleidd, 11.03.2020 18:18
    0
    Александр Шевченко, 11.03.2020 18:13
    Они живут в Киеве, в этом смысл) Зачем туда сюда гонять теперь уже) Кроты всегда были хитросделанные.
    Ааа.. А Киев это типа один из вариантов, а не один единственный необходимый? Много ходов очка
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 11.03.2020 18:12
    0
    Дід Піхто , 11.03.2020 18:08
    Опять будут в Киев всякий сброд свозить со всей Украины, чтоб они за шлак поболели. А потом будут рассказывать как весь Киев пришёл поддержать даунецкий шлак!
    Так матч без зрителей будет все равно, просто кротикам взападло в Харьков лететь, смысла нет теперь уже.
    Ссылка
    Дід Піхто
    online
      Дід Піхто , 11.03.2020 18:09
    0
    Kangoo Dingoo, 11.03.2020 17:53
    Тільки Львів
    Нахер Львов засорять говном всяким? Пусть в арендуполе играют...
    Ссылка
    Дід Піхто
    online
      Дід Піхто , 11.03.2020 18:08
    0
    Опять будут в Киев всякий сброд свозить со всей Украины, чтоб они за шлак поболели. А потом будут рассказывать как весь Киев пришёл поддержать даунецкий шлак!
    Ссылка
    rugby1970
    online
      rugby1970, 11.03.2020 18:05
    0
    Надеюсь, игра пройдет в Донецке
    Ссылка
    Kangoo Dingoo
    online
      Kangoo Dingoo, 11.03.2020 17:53
    0
    Тільки Львів
    Ссылка
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