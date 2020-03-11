Матчи Лиги Европы Севилья – Рома и Интер – Хетафе отменены

В четверг, 12 марта «Интер» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы должен был принимать «Хетафе», а «Рома» - отправиться в гости к «Севилье».

Однако оба матча были отменены из-за коронавируса. Самолет «Ромы» не пускают в Испанию из-за запрета воздушного сообщения между странами, а «Хетафе» отказался ехать в Милан, который является европейским эпицентром коронавируса.

Где и когда пройдут эти матчи, УЕФА пока что не сообщила.