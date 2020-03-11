Рома не может вылететь в Севилью на матч Лиги Европы

Завтра, 12 марта «Севилья» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы должна принимать «Рому». Однако поединок находится под угрозой срыва.
Из-за коронавируса воздушное сообщение между Италией и Испанией закрыто, и «Рома» не может вылететь на матч.
Сейчас руководство «Ромы» ведет переговоры с правительством для того, чтобы чартеру команды разрешили совершить рейс в Севилью.
Ранее «Хетафе» отказался лететь в Милан на матч 1/8 финала Лиги Европы против «Интера».
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Источник — Football-Italia
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