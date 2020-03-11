Хетафе отказался лететь в Италию на матч Лиги Европы

Руководство испанского клуба «Хетафе» официально объявило, что команда не полетит на матч Лиги Европы против миланского «Интера», который должен состояться в четверг.

Из-за распространение коронавируса в Италии введен карантин, в том числе на спортивные мероприятия, однако еврокубковых матчей это не касается, а игра должна пройти без зрителей.

Но испанский клуб к этому не готов.

«Хетафе» в Милан не полетит. Мы просили УЕФА изменить место проведения матча, но нам отказали. Мы не собираемся ехать в эпицентр распространения коронавируса», - сказал президент клуба Анхель Торрес.

«Хетафе» в этом случае будет засчитано техническое поражение.