Хетафе отказался лететь в Италию на матч Лиги Европы

Руководство испанского клуба «Хетафе» официально объявило, что команда не полетит на матч Лиги Европы против миланского «Интера», который должен состояться в четверг.
Из-за распространение коронавируса в Италии введен карантин, в том числе на спортивные мероприятия, однако еврокубковых матчей это не касается, а игра должна пройти без зрителей.
Но испанский клуб к этому не готов.
«Хетафе» в Милан не полетит. Мы просили УЕФА изменить место проведения матча, но нам отказали. Мы не собираемся ехать в эпицентр распространения коронавируса», - сказал президент клуба Анхель Торрес.
«Хетафе» в этом случае будет засчитано техническое поражение.
Источник — As.com
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