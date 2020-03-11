Хетафе отказался лететь в Италию на матч Лиги Европы

Клуб не полетит в Италию, а УЕФА не будет переносить матч

  • 11.03.2020 12:14
  • 4045 просмотров
  • 5 комментариев
Хетафе отказался лететь в Италию на матч Лиги Европы
© marca.com

Руководство испанского клуба «Хетафе» официально объявило, что команда не полетит на матч Лиги Европы против миланского «Интера», который должен состояться в четверг.

Из-за распространение коронавируса в Италии введен карантин, в том числе на спортивные мероприятия, однако еврокубковых матчей это не касается, а игра должна пройти без зрителей.

Но испанский клуб к этому не готов.

«Хетафе» в Милан не полетит. Мы просили УЕФА изменить место проведения матча, но нам отказали. Мы не собираемся ехать в эпицентр распространения коронавируса», - сказал президент клуба Анхель Торрес.

«Хетафе» в этом случае будет засчитано техническое поражение.

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Источник — As.com

(21 голос)

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Комментарии
    14sergey1953
    online
      14sergey1953, 11.03.2020 13:50
    -1
    Если засчитают поражение Хетафэ, это будет очень не справедливое решение.
    Ссылка
    ManUtd
    online
      ManUtd, 11.03.2020 13:23
    -1
    Технарь 3-0. Интер идет в следующий раунд
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 11.03.2020 12:56
    +6
    я так понимаю, Лигу чемпионов и Лигу Европы в этом году выиграют итальянские клубы.
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 11.03.2020 12:55
    0
    паника.
    Ссылка
    zac1310
    online
      zac1310, 11.03.2020 12:42
    -1
    непрофесионализм
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 11.03.2020 12:56
    +6
    я так понимаю, Лигу чемпионов и Лигу Европы в этом году выиграют итальянские клубы.
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 11.03.2020 12:55
    0
    паника.
    Ссылка
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