Матч Динамо – Александрия состоится со зрителями

Карантин в столице вводится с 12 марта

  • 11.03.2020 12:34
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Матч Динамо – Александрия состоится со зрителями
© ФК Динамо

Поединок 1/4 финала Кубка Украины состоится со зрителями. Об этом подтвердили в пресс-службе столичного клуба.

Напомним, что мер Киева Виталий Кличко заявил, что с 12 марта в столице вводится карантин. В частности, будут закрыты учебные заведения, кинотеатры и запрещены любые массовые мероприятия до 1 апреля.

Пока не известно, как будут проводиться матчи УПЛ – без зрителей или будут перенесены.

Поединок «Динамо» – «Александрия» состоится, 11 марта, на НСК «Олимпийский». Начало встречи в 19:30. Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча  «Динамо» – «Александрия».

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Источник — Football.ua

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