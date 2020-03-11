Матч Динамо – Александрия состоится со зрителями

Поединок 1/4 финала Кубка Украины состоится со зрителями. Об этом подтвердили в пресс-службе столичного клуба.
Напомним, что мер Киева Виталий Кличко заявил, что с 12 марта в столице вводится карантин. В частности, будут закрыты учебные заведения, кинотеатры и запрещены любые массовые мероприятия до 1 апреля.
Пока не известно, как будут проводиться матчи УПЛ – без зрителей или будут перенесены.
Поединок «Динамо» – «Александрия» состоится, 11 марта, на НСК «Олимпийский». Начало встречи в 19:30. Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Александрия».
Источник — Football.ua
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