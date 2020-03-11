Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «В Лондоне мы сыграли лучше»

Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн подвел итоги победы над «Тоттенхэмом» (3:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Считаю, что мы лучше сыграли в Лондоне. Там мы лучше контролировали мяч, когда им владели. Мы испытывали проблемы в первые пять минут и в первые пять-десять минут после перерыва, но я доволен, ведь у нас молодая команда. У нас не все складывается идеально, но в этих двух важнейших матчах мы отлично справились.

Мы не думаем о будущем сопернике. Мы просто рады выходу в следующий раунд, а там кто достанется, тот достанется. Кто бы не достался, мы постараемся победить. У нас конкурентоспособная команда, которая хочет двигаться дальше. Посмотрим, что у нас получится», — считает Нагельсманн.

В первом матче «Лейпциг» обыграл «Тоттенхэм» со счетом 1:0.