Матч Манчестер Сити и Арсенала перенесен на неопределенный срок

Футболисты лондонского клуба будут помещены в карантин

  • 11.03.2020 04:20
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Матч Манчестер Сити и Арсенала перенесен на неопределенный срок
© ABC News

Матч 28-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» - «Арсенал» перенесен на неопределенный срок из-за коронавируса.

Такое решение принято из-за того, что футболисты лондонского клуба контактировали с президентом «Олимпиакоса» Эвангелосом Маринакисом, у которого обнаружен коронавирус. Лондонцы встречались с Маринакисом во время матча Лиги Европы.

Таким образом, футболисты «Арсенала» и некоторые сотрудники клуба проведут 14 дней дома в качестве карантина.

Ранее стало известно, что матчи чемпионата Франции до 15 апреля будут проводиться без зрителей.

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Источник — ФК Арсенал Лондон

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