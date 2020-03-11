Йосип ИЛИЧИЧ: «Успехи Аталанты – больше ни для кого не сюрприз»

Форвард «Аталанты» Йосип Иличич прокомментировал победу над «Валенсией» (4:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Иличич в этом матче отметился покером.
«Я всегда думаю не о сопернике, а о том, что требуется лично от меня. С годами я только раскрываюсь. Настроение отличное, и хочу продолжать развиваться как футболист.
Успехи «Аталанты» – больше ни для кого не сюрприз. Мы творим великие дела. Хотим продолжать доказывать, что заслуживаем то, где сейчас находимся. Хотим продолжать прибавлять день ото дня», - сказал Иличич.
Иличич стал первым, кто забил четыре мяча в выездном матче плей-офф Лиги чемпионов
Источник — УЕФА
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