Йосип ИЛИЧИЧ: «Успехи Аталанты – больше ни для кого не сюрприз»

Форвард «Аталанты» доволен победой над «Валенсией»

  • 11.03.2020 02:53
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Йосип ИЛИЧИЧ: «Успехи Аталанты – больше ни для кого не сюрприз»
© Twitter. Йосип Иличич

Форвард «Аталанты» Йосип Иличич прокомментировал победу над «Валенсией» (4:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Иличич в этом матче отметился покером.

«Я всегда думаю не о сопернике, а о том, что требуется лично от меня. С годами я только раскрываюсь. Настроение отличное, и хочу продолжать развиваться как футболист.

Успехи «Аталанты»  больше ни для кого не сюрприз. Мы творим великие дела. Хотим продолжать доказывать, что заслуживаем то, где сейчас находимся. Хотим продолжать прибавлять день ото дня», - сказал Иличич.

Иличич стал первым, кто забил четыре мяча в выездном матче плей-офф Лиги чемпионов

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Источник — УЕФА

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