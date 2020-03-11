Иличич стал первым, кто забил четыре мяча в выездном матче Лиги чемпионов

Форвард «Аталанты» Йосип Иличич ярко сыграл в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Валенсией».
32-летний словенец оформил покер и помог команде победить со счетом 4:3. Иличича признали лучшим игроком матча.
Отметим, что Иличич стал первым футболистом в истории, которому удалось оформить покер в выездном матче плей-офф ЛЧ.
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Источник — УЕФА
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