В среду, 11-го марта, состоится поединок 1/4 финала Кубка Украины, в котором киевское «Динамо» встретится с «Александрией». Матч пройдет в Киеве на стадионе НСК «Олимпийский», начало – в 19:30.
Динамо – Александрия. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Украины
В прямом эфире встречу покажет телеканал 2+2.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Александрия».
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Источник — Sport.ua
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