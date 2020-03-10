Малиновский вышел на замену в ответном матче против Валенсии

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Валенсия» принимает «Аталанту» (3:3, идет второй тайм).
На 78-й минуте украинский хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский вышел на замену вместо Алехандро Гомеса.
Напомним, первый матч завершился со счетом 4:1 в пользу «Аталанты».
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Источник — Sport.ua
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