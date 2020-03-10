Диего СИМЕОНЕ: «В некоторые моменты нам точно придется несладко»

Наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против английского «Ливерпуля».

«Нам противостоит отличная команда. После прихода Юргена Клоппа «Ливерпуль» преобразился и снова стал европейским грандом. Я на «Энфилде» никогда не был - ни как игрок, ни как тренер. Еще не доводилось быть участником матча на таком замечательном стадионе, где проводит свои домашние поединки клуб с богатейшей историей.

В некоторые моменты предстоящего матча нам точно придется несладко. Но возможности забить у нас обязательно будут. За последние восемь лет мы всем доказали, на что способны. И завтра нам необходимо будет сделать это снова», - сказал Симеоне.

Напомним, в первом матче «Атлетико» в Мадриде обыграл «Ливерпуль» со счетом 1:0. Ответный матч состоится 11 марта в Англии. Начало в 22:00 по Киеву.

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