Энди РОБЕРТСОН: «Знаем, что можем выбыть из Лиги чемпионов»

Защитник «Ливерпуля» – о предстоящем ответном матче с «Атлетико»

  • 10.03.2020 20:12
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Энди РОБЕРТСОН: «Знаем, что можем выбыть из Лиги чемпионов»
© ФК Ливерпуль. Энди Робертсон

Защитник английского «Ливерпуля» Энди Робертсон поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико».

«Мы думаем обо всех результатах. Это плей-офф, и если ты не показываешь свою лучшую игру, то вылетаешь. Мы знаем, что завтра можем выбыть из Лиги чемпионов, но думаем только о позитиве. Если будем играть в фирменном стиле «Ливерпуля», то сможем победить любую команду.

Пан или пропал! Нам нужно выходить в четвертьфинал. На выезде мы ни разу не попали в створ. Если и в этот раз будет также, реванша нам не видать. Мы больше владели мячом, но это обычное дело. С другой стороны, нам нужно опасаться контратак соперников. Мы должны сыграть «на ноль», чтобы получить шанс пройти дальше», - сказал Робертсон.

Напомним, в первом матче «Атлетико» в Мадриде обыграл «Ливерпуль» со счетом 1:0. Ответный матч состоится 11 марта в Англии. Начало в 22:00 по Киеву.

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Источник — УЕФА

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