ВИДЕРКО: «Збір однієї команди у Туреччині складає від 15 до 30 тисяч євро»

Одесит Микола Видерко вже давно організовує збори українських команд у Туреччині. Останні роки клуби ПФЛ активно працюють взимку, а інколи і влітку, на якісних полях Туреччини і мають гарні спаринги. Організувати збори однієї команди – досить копітка і непроста робота. Sport.ua вирішив дізнатися особисто, наскільки це непроста праця. Нашим співрозмовником став один із найбільш відомих керівників спортивного агентства з України Микола Видерко.

- Ви вже більш як 20 років займаєтеся організацією подібних зборів, спілкуєтеся з президентами. У чому ви бачите причини такої повальної експансії клубів з нижчих професіональних ліг до Туреччини?

- Думаю, що перш за все поступово зростають фінансові можливості клубів ПФЛ і вони можуть собі дозволити проведення зборів закордоном. Важливо, що керівники клубів починають розуміти, що від якісної підготовки залежать результати команди. У Туреччині саме і створені всі найкращі умови для проведення зборів. Сьогодні четверте березня і погода просто чудова. Світить сонце, блакитне небо, зелені поля.

Плюс, відзначу високу якість тренувальних газонів. Команди тренуються не на штучних, а на зелених газонах високої якості. Чудовий сервіс у готелях. Думаю, що ви погодитеся з тим, що сервіс у турецьких готелях кращий ніж в українських. У Анталії дешевше, ніж в готелях Одеси. Сукупність цих факторів приваблює все більше клубів ПФЛ до Туреччини.

Президенти клубів часто вам говорили про свої високі цілі, про те що хочуть дуже добре навесні зіграти і саме через це їдуть до Туреччини? Напевно, амбіції також відіграють важливу роль?

- Дійсно, це надзвичайно важливий фактор. Керівництво клубів, тренерський штаб хочуть грати якісні спаринги. У нас на зборі була команда, яка готувалися конкретно до матчу 11-го березня. Доклали максимум зусиль щоб створити всі належні умови і сподіваємося, що цей колектив успішно зіграє у Кубку України. Тепер подивимося,наскільки виправдалася наша робота.

- Скільки може коштувати один такий збір у Туреччині? Чи відрізняється ціна для клубу Першої і Другої ліги?

- У одному з готелів у нас зараз базуються клуб Першої ліги і клуб Другої ліги. Вони платять приблизно однакові суми. Відзначу, що у березні за один номер у готелі клуб має заплатили від 35 до 50 євро. Ціна залежить від його рівня, проте це не впливає на якість обслуговування. За 35 чи 50 євро (на вибір клубу) вони отримують сервіс високого рівня і якісні спаринги також.

- Можна говорити про те, що загальна ціна зборів для клубу із 25-ти гравців коливатиметься від 600 тисяч гривень до 1 000 000 гривень?

- Так, у цьому випадку повна вартість зборів складатиме від 15 до 30 тисяч євро.

- Існує така думка що у посередників ціни більші, адже вони закладають свою маржу. Це дійсно так?

- Це абсолютно неправильна точка зору. Можливо, хтось і бере собі більш високу ціну, але я працюю у межах ціни агентства. Моя комісійна нагорода вже прописана у ціні агентства. Жодного євро зверху не отримую

- Яка команда за ці два роки проявила себе найбільш вимогливою, а хто навпаки порадував у цьому плані?

- У всіх серйозні вимоги, адже до нас приїздять амбіційні колективи. Несерйозним людям тут нічого робити. Вважаю, що найбільш веселим клубом є Балкани. Це мої друзі, які вміють поставити свої вимоги у м’якій формі і з гумором та завжди на позитиві. Який клуб найбільш вимогливим був? Напевно, Рух.

- Знаю, що ви з кожною командою працюєте особисто. Можете згадати форс - мажори з якими найбільш часто стикалися?

- Форс-мажори завжди бувають дуже різними. Вчора в один із клубів прилетів селекціонер та футболіст. Моє питання було очевидним: «Хто за це все платитиме?». Вони сказали, що потрібно телефонувати президенту. Якщо відверто, то був шокований цим.

Якщо ви вже прилетіли, то значить президент на вас розраховував і він розуміє, що необхідно заплатити за квиток, проживання. Начебто вже знайшли порозуміння, але поки ніхто так і не надіслав фінансів. І це наші ризики.

Також у футболіста одного із клубів була підозра на апендицит. Доктор не деякий час відлучився, я зайшов у кімнату і вимушений був телефонувати своїй дружині, щоби запитати як визначити симптоми апендициту. Зробили всі необхідні процедури і, дякувати Богу, не виявили жодних симптомів. Сьогодні цей гравець вже навіть тренувався. Це перший такий випадок у моєму житті.

- Можливо, доводиться в авральному порядку знаходити м’ячі для футболістів чи форму?

- Такого ніколи не було. Клуби професіональні, гравці завжди добре екіпіровані. Лікарі та масажисти присутні на зборах. Дійсно, якщо гравець травмувався, то у команди повинен бути оформлений страхувальний лист, щоб можна було звертатися до медичного закладу. Загалом зі страхуванням немає проблем. Іноді клуби їдуть з туристичним страхуванням, але тоді вони втрачають кошти.

- За всі ці роки у вас вже напевно є широка база клубів, які можуть рекомендувати вашу компанію?

- Дійсно, сьогодні працюю з тими тренерами, які наприкінці 90-х на початку 2000-х самі були професіональними футболістами. Наприклад, це Сергій Ковалець, Тарас Гребенюк. Попередньо домовився зі Тарасом Степаненком про те, що коли він тренуватиме Шахтар, то співпрацюватиме виключно зі мною (посміхається).

- Отримуєте насолоду від роботи?

Однозначно, я просто кайфую від цього. Є чудова приказка: «Якщо ти все життя займався улюбленою справою і за це отримував кошти, то можна вважати що ти не працював». Ось це саме про мене.

Євген Покотилюк, для sport.ua