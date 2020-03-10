Директор УПЛ: «Если скажут запретить массовые мероприятия, так и сделаем»

Евгений Дикий считает, что жизнь и здоровье болельщиков и футболистов важнее

  • 10.03.2020 13:48
  • 433 просмотра
  • 1 комментарий
Директор УПЛ: «Если скажут запретить массовые мероприятия, так и сделаем»
© dynamo.kiev.ua. Евгений Дикий

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал о ситуации с коронавирусом и его влиянием на чемпионат. По его словам, Премьер-лига уже связывалась с Министерством здравоохранения Украины по этому поводу.
 
«На сегодня мы не получали документов от наших ведомственных организаций, от профильного министерства (Министерства спорта — прим.). На прошлой неделе мы отправили официальное письмо в Министерство здравоохранения Украины с просьбой максимально оперативно нас информировать о текущей ситуации в стране.
 
Также мы мониторим средства массовой информации, чтобы быть осведомленными о введении мер в регионах. На сегодня мы видим, что Житомирская, Черновицкая, Сумская и Кировоградская области ввели определенные ограничения на проведение массовых мероприятий. Если будет четкое указание «запретить» проведение массовых мероприятий, конечно, мы будем следовать.
 
Также мы следим за тем, как развивается ситуация в Европе, как европейские лиги реагируют на ситуацию. Если ситуация в Украине будет требовать принятия мер, мы в экстренном порядке будем собирать клубы и вместе принимать решение. Вариантов у нас может быть два: приостановка чемпионата или проведение матчей без зрителей. Жизнь и здоровье болельщиков и футболистов важнее», – сказал Дикий.

Напомним, в Италии дошло до того, что приостановили матчи Серии А и остальные национальные соревнования.

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Источник — Sportarena

(2 голоса)

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 10.03.2020 13:53
    0
    Зачем?
    Ше так ше так не ходят на футбол.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 10.03.2020 13:53
    0
    Зачем?
    Ше так ше так не ходят на футбол.
    Ссылка
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